Болгария рискует потерять миллиарды средств ЕС из-за спора с шахтерами

Болгария рискует потерять 4,4 миллиарда евро финансирования ЕС, поскольку ее парламент отложил ключевые законодательные решения в энергетике из-за негативной реакции шахтеров. Об этом сообщает Euractiv.

Болгария столкнулась с очередным политическим кризисом после краха проевропейского правительства премьер-министра Николы Денкова. В самой бедной стране ЕС 9 июня должны состояться как европейские, так и досрочные парламентские выборы.

Под давлением протестующих шахтеров и работников угольных электростанций парламент Болгарии в четверг отложил обсуждение и голосование по обновленной Дорожной карте климатической нейтральности.

Эта дорожная карта является ключевой частью Плана восстановления и устойчивого развития страны, и ее принятие даст Болгарии зеленый свет на получение миллиардов евро от Брюсселя для трансформации энергетического сектора страны и выполнения обязательств в рамках Зеленого соглашения.

Ожидается, что на следующей неделе парламент будет распущен и не будет работать как минимум до середины июня, что может сделать задержку непреодолимым препятствием для реализации энергетического проекта.

Принятие дорожной карты является одним из условий получения второго платежа по плану восстановления, поскольку этот документ определяет реформы и обязательства, которые необходимо выполнить по замене угольной электроэнергетики возобновляемыми источниками энергии.

"Уже в конце прошлого года все действия, которые зависели от Совета министров, были сделаны, и законопроекты поданы в Национальное собрание", - сказал бывший премьер-министр Денков.

Он обвинил крупнейшую партию страны, консервативную ГЕРБ, в блокировании законодательного процесса, от которого зависит финансирование ЕС.

Ранее шахтеры устроили общенациональную акцию протеста возле парламента и правительственных зданий. Шахтеры опасаются, что могут потерять работу после полной либерализации энергетического рынка Болгарии, которая должна была состояться в этом году, но была отложена на один-три года.