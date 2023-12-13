Канада наложила санкции на россиян, причастных к псевдовыборам в оккупированной Украине

Министерство иностранных дел Канады во вторник, 12 декабря, объявило о санкциях против 30 граждан России из-за причастности к фейковым "выборам", состоявшимся 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

"Баллотируясь на эти "официальные" государственные должности на оккупированных Россией территориях Украины, эти лица имели целью легитимизировать незаконное, полномасштабное вторжение России в Украину, сделав возможным введение российского законодательства, средств массовой информации, образования и валюты для "русификации" украинцев, которые остаются на территориях под оккупацией", –заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более 2800 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.