Дефляция в Китае в ноябре составила 0,5%

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Стоимость продуктов питания в КНР в ноябре упала на максимальные более чем за два года 4,2%, транспортных услуг - на 2,4%. Между тем непродовольственные товары подорожали на 0,4%. Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские услуги - на 1,3%, на образовательные - на 1,8%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей цены выросли в прошлом месяце на 0,6%, как и в октябре.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в ноябре снизился на 0,5%, передает Интерфакс.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-2,6% в октябре). Падение стало максимальным с августа и наблюдается уже 14 месяцев подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в ноябре снизилось на 0,3%