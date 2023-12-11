Последнее обновление: 11.12.2023 13:12

Воздушные Силы за ночь уничтожили 18 шахедов и 8 баллистических ракет

Воздушные силы Украины успешно перехватили все 18 беспилотников "Шахид" и 8 баллистических ракет, запущенных российскими войсками минувшей ночью.

Атаки беспилотниками были осуществлены с территории оккупированного Крыма и были направлены на Киевскую область, говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Около 4 утра 11 декабря 2023 года Россия нанесла удар по Киевской области восемью баллистическими ракетами предварительно из Брянской области РФ.

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