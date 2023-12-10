Последнее обновление: 10.12.2023 10:08

Украина обвинила МОК в поощрении российской агрессии

Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Украинская сторона доводила до олимпийского комитета и международных партнеров риски такого решения. Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации. Часть из них находится на действующей военной службе, часть из них носит на спортивной форме символы вооруженной агрессии РФ против Украины. МОК планирует выпустить на международные спортивные арены спортсменов, которые не только симпатизируют убийствам украинских женщин и детей, но и, вероятно, принимают непосредственное участие в этих страшных преступлениях", – говорится в заявлении МИД.

"Москва не будет поднимать белые нейтральные флаги на соревнованиях, как это представляет МОК, а будет демонстрировать триумф способности избежать ответственности за решение крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны", – заявило внешнеполитическое ведомство Украины.

"Члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, которые приняли это решение, ответственны за поощрение России и Беларуси к продолжению вооруженной агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

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