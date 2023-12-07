Последнее обновление: 07.12.2023 17:54

Китай запустил первую в мире коммерческую СЭС на новейших солнечных панелях

Китайская корпорация China Three Gorges (CTG) сообщила о запуске в эксплуатацию первой в мире коммерческой солнечной электростанции на перовскитных панелях. Об этом говорится в заявлении компании.

Ее мощность составляет 1 МВт.

Станция находится в северном автономном регионе Внутренняя Монголия и состоит из 11 200 солнечных панелей на площади 27 000 кв. м.

"Перовскит, являющийся новым материалом для солнечных элементов, предлагает такие преимущества, как высокая эффективность, стабильность и низкая стоимость, это будущее направление развития солнечных панелей", — указывает компания.

Перовскит, названный по имени российского минералога Льва Перовского, – это дешевый и легкий в изготовлении материал, имеющий такую же кристаллическую структуру, что и титанат кальция (CaTiO3).

Для производства традиционных солнечных панелей используют кремний. Перовскитные материалы, как и кремний, обладают полупроводниковыми свойствами, но потенциально имеют лучший коэффициент полезного действия.



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