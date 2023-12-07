Последнее обновление: 07.12.2023 17:54

Власти КНР введут режим нулевых пошлин для импорта товаров из шести африканских стран

Китайские власти освободят от уплаты таможенных пошлин шесть наименее развитых африканских государств при ввозе продукции в Китай. Об этом сообщил в среду Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Согласно заявлению ведомства, начиная с 25 декабря для 98 проц. налогооблагаемых товаров, ввозимых в Китай из Анголы, Гамбии, Демократической Республики Конго, Мадагаскара, Мали и Мавритании, будет действовать режим нулевых таможенных пошлин, пишет Синьхуа.

Этот шаг направлен на воплощение духа китайско-африканской дружбы и сотрудничества, а также на содействие построению высококачественного китайско-африканского сообщества единой судьбы, подчеркнули в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что на следующем этапе Китай намерен распространить режим нулевых таможенных пошлин на все наименее развитые страны, с которыми у него установлены дипломатические отношения.



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