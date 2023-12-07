Италия вышла из китайской торговой инициативы "Один пояс, один путь"

Администрация премьер-министра Италии Джорджии Мелони сообщила Пекину о прекращении участия в китайской инициативе "Один пояс, один путь" (Belt-Road Initiative) досрочно, в конце года. Об этом пишет BBC.

Италия была единственной крупной западной страной, которая присоединилась к одному из самых амбициозных торговых и инфраструктурных проектов Китая, в 2019 году.

В то время этот шаг был подвергнут резкой критике со стороны США и других стран.

Начатый лидером КНР Си Цзиньпином в 2013 году, (Belt-Road Initiative) имеет целью инвестировать примерно 1 трлн долларов в Азию и Европу. Проекты, включающие новые и модернизированные железные дороги и порты, имеют целью соединить Китай с Европой и другими частями Азии.

Но (Belt-Road Initiative) с самого начала подвергался критике со стороны США как пример "дипломатии долговой ловушки". Вашингтон заявляет, что планы Китая предусматривают непомерно большие проекты, которые страны не в состоянии профинансировать, что дает Пекину рычаги для достижения собственных целей.

Италия была крупнейшей из 18 стран-членов ЕС, которые присоединились к BRI.

Членство страны в (Belt-Road Initiative) должно было автоматически возобновиться в марте следующего года, если бы Италия не уведомила Китай о своем выходе до конца этого года.

Ранее Мелони назвала решение предыдущего правительства о присоединении "серьезной ошибкой" и заявила, что намерена выйти из организации.

Но ее правительство добавило, что, несмотря на этот шаг, оно стремится поддерживать хорошие отношения с Китаем.

"Лишь часть инвестиций в Италию на сумму до €20 млрд, обещанных Си в 2019 году, материализовалась. В прошлом году итальянский экспорт в Китай составил €16,4 млрд по сравнению с €13 млрд в 2019 году.

Китайский экспорт в Италию, наоборот, вырос до €57,5 млрд с €31,7 млрд за тот же период. Китай гораздо больше торгует с членами ЕС Францией и Германией, несмотря на то что две крупнейшие экономики еврозоны не являются членами BRI", - пишет BBC.