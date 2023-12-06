США помогут Украине строить укрытия с помощью 3D-принтеров

Украинская делегация договорилась с американской строительной компанией Diamond Age о сотрудничестве по использованию 3D-принтеров для строительства убежищ и укреплений на фронте. Об этом сообщается на сайте правительства.

В состав делегации вошли представители Министерства стратегической промышленности и АО "Украинская оборонная промышленность" (ранее - Укроборонпром). Меморандум о сотрудничестве был подписан после встречи в Соединенных Штатах, в ходе которой Diamond Age объявила о своей готовности к сотрудничеству и намерениях выйти на украинский рынок.

Как сообщается, цель поездки заключалась, в частности, в обсуждении вопроса о наращивании производственного потенциала военной промышленности Украины и в привлечении американских ученых к деятельности в области гуманитарного разминирования.

За четыре квартала 2023 года "Укроборонпром" увеличит производство оружия на 62% по сравнению с прошлым годом.