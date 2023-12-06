Последнее обновление: 06.12.2023 11:20

Стартап X.Ai Илона Маска начал инвестраунд на $1 млрд

Американский стартап X.Ai Илона Маска в сфере искусственного интеллекта (ИИ) планирует привлечь акционерный капитал на сумму до $1 млрд, говорится в уведомлении этой компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

X.Ai начала инвестраунд 29 ноября и уже привлекла почти $135 млн. Каждый инвестор может вложить не менее $2 млн., передает Интерфакс.

Стартап был учрежден в этом году и называет своей задачей разработку ИИ для ускорения научных открытий человека в тесном сотрудничестве с X (бывшая Twitter), Tesla и другими компаниями.

В ноябре X.Ai запустила ИИ-чатбот Grok, созданный по мотивам серии романов "Hitchhiker's Guide To The Galaxy" и одноименного фильма. Компания отмечает, что он готов не только отвечать на любые вопросы, но и предлагать, что спросить.



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