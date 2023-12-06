Власти Беларуси озаботились технологическим суверенитетом

В Беларуси будет создан межведомственный совет, миссией которого станет обеспечение технологического суверенитета.

"Создать Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета", - говорится в постановлении Совмина №855 от 1 декабря 2023 года.

Под технологическим суверенитетом власти подразумевают "способность Республики Беларусь располагать важными для обеспечения благосостояния населения и конкурентоспособности критическими технологиями (товарами), а также возможность их самостоятельно разрабатывать или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости", то есть зависимости от одного зарубежного партнера или технологии.

Совету предписано в двухмесячный срок принять решение о формировании перечня критических технологий.