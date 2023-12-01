Последнее обновление: 01.12.2023 16:49

Россию не избрали в обновленный совет агентства ООН по вопросам судоходства

Россия не вошла в обновленный состав Совета Международной морской организации – агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства.

Россия была одной из 11 стран-кандидатов на членство в совете в категории "А" (страны с наибольшим интересом в предоставлении услуг международной перевозки), и единственной из всех не была избрана в него.

Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2024-2025 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Корею, Великобританию и США.

"Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.



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