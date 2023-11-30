Армения созвала срочное совещание в ЕАЭС по вопросу экспорта в Россию

Власти Армении расценивают как «странную» ситуацию, когда более 6 десятков грузовых автомобилей с экспортируемыми из Армении в Россию товарами была возвращены при отсутствии каких-либо изменений в качестве поставляемого товара.

Об этом в среду заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, комментируя ситуацию на КПП “Верхний Ларс” и заявления "Россельхознадзора", сообщает Арменпресс.

“Мы взяли материалы, опубликованные "Россельхознадзором", и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция, производимая нашими бизнесменами, не соответствует нормам, которые применяет Россия”, - сказал Керобян.

Коснувшись вопроса о том, возможно ли наличие в этом политического контекста, министр ответил, что так бы не сказал.

“Для нас просто странно, что за год возвращают 35 машин, а потом за 2 дня - снова 35 машин, в том случае, если мы не внесли никаких изменений в регулирования, а поставщики не изменили качество своей продукции”, - сказал он.

Керобян сообщил, что Армения начала действия в рамках ЕАЭС. “Мы созвали срочное совещание, которое состоится в ближайшие два дня”, - сказал Керобян.

Армянские фуры, экспортирующие сельскохозяйственную продукцию и другие товары в Россию, столкнулись с проблемами на КПП “Верхний Ларс”, где уже несколько дней ожидают в очередях.