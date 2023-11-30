Лукашенко утвердил «законотворческое» задание на 2024 год

Лукашенко указом №380 от 28 ноября 2023 года утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2024 год.

«Запланирована подготовка 23 проектов законов, в том числе 5 проектов, составляющих бюджетный пакет, и 5 новых проектов (Кодекса о здравоохранении, законов "О потребительском кредите (микрозайме)", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации", "О независимой оценке и сертификации квалификаций", "О риелторской деятельности")», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Предусматривается и подготовка 13 проектов, направленных на приведение законов в соответствие с законодательными актами, международными обязательствами Республики Беларусь, а также на совершенствование норм законов с учетом практики применения», - также сказано в комментарии.

Кроме того, предполагается разработка указов по упорядочиванию деятельности по финансированию под уступку денежного требования (факторингу) и игорного бизнеса, а также завершение работы над концепцией Экологического кодекса.

Согласно тексту указа, будут внесены поправки в законы о правах ребенка, социального страхования, в кодексы о здравоохранении, образовании, а также поправки в кодекс о недрах и закон о питьевом водоснабжении.