В Украине задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании

Злоумышленники атаковали самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников.

Хакеры взламывали аккаунты работников ведущих мировых компаний. Затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Они получали доступ к серверам и шифровали информацию. За дешифровку информации члены международной хакерской группы требовали миллионные выплаты в криптовалюте.

В частности, за восстановление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники велели перечислить 450 BTC (биткоинов).

Установлено, что за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий.

Для обезвреживания группировки и анализа цифровых данных в столицу прибыли более 20 правоохранителей из Норвегии, Франции, Германии и Федерального бюро расследований США. На территории Нидерландов Европолом была создана специальная рабочая группа и VCP (Виртуальный командный пункт) для анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях и автомобилях фигурантов на Киевской области, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях.

Изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, почти 4 миллиона гривен и криптовалютные активы. Решается вопрос об аресте изъятого имущества.