Финляндия допускает возможность закрытия последнего КПП на границе с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости правительство может закрыть последний из пунктов пропуска, который до сих пор работает на границе с Россией, из-за использования Москвой нелегальных мигрантов в качестве оружия.

"При необходимости Финляндия закроет всю восточную границу. Все свои КПП. А принятие заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточено в другом месте", – сказал Орпо в интервью Yle

Премьер указал, что у Финляндии 1300-километровая граница с РФ, и она не ограждена. По его словам, сухопутная граница открыта как таковая, но пограничные посты могут быть закрыты в случае необходимости в соответствии с Законом о пограничной службе.

Орпо добавил, что в случае полного закрытия границы, подать прошение об убежище можно будет в аэропорту Хельсинки или в морских портах, но не на восточной границе.

Глава правительства выразил убеждение, что операция на восточной границе Финляндии является лишь продолжением войны РФ против Украины и стремление России дестабилизировать Запад.

"Россия препятствует возвращению людей в Россию только из пограничной зоны, с пограничных постов. Людей выталкивают к линии границы и не пускают обратно. В интересах каждого, чтобы это прекратилось. Не в интересах РФ и то, что россиянам, которые живут в Финляндии, не позволяют пересекать границу с Россией", – добавил Орпо.