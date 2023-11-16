Финляндия планирует закрыть некоторые пункты на границе с Россией

Правительство Финляндии в четверг должно объявить о новых ограничениях на границе с Россией, которые будут предусматривать закрытие пунктов пропуска и ограничение движения транспорта через границу.

Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники.

В среду министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен должна была объявить о мерах по усилению контроля на границе с Россией, но брифинг в последний момент отменили.

Источник Ilta-Sanomat сказал, что финское правительство решило "принять более строгое решение, чем планировалось", из-за изменения пограничной ситуации. Поэтому ему понадобилось дополнительное время для согласования документов.

"Оно (решение) будет принято завтра, все уже согласовано", – цитирует издание собеседника.

Решение может предусматривать как минимум закрытие некоторых пунктов пропуска на границе Финляндии и России и ограничение движения транспорта через границу, говорится в материале.