Норвегия готова закрыть единственный КПП на границе с Россией

После решения Финляндии закрыть все, кроме одного, пункты пропуска на границе с РФ Норвегия заявила о готовности остановить работу единственного КПП на границе с Россией.

Об этом в среду заявил премьер королевства Йонас Гар Стьоре, сообщает tv2.

Главу норвежского правительства спросили, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу с Россией. "Если потребуется", – ответил на это Стьоре.

Он добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Власти Финляндии обвинили Россию в намеренном направлении в страну искателей убежища без документов и в ответ решили закрыть 7 из 8 пунктов пропуска на границе.