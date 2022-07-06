Россия хочет аннулировать соглашение с Норвегией о разделе Баренцева моря

Спикер Госдумы РФ Володин во вторник поручил комитету парламента по международным делам рассмотреть вопрос о приостановлении договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Вопрос на заседании Госдумы РФ во вторник поднял депутат от Компартии Михаил Матвеев, заявивший, что "Норвегия получила 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря из-за соглашения о разграничении".

"Теперь Норвегия препятствует поставке продовольствия нашим жителям на Шпицбергене", – добавил он, после чего Володин поручил главе комитета по международным делам Леониду Слуцкому "разобраться в этом вопросе".

Представитель министерства иностранных дел Норвегии Ане Хавардсдаттер в комментарии NRK отметила, что договор о разграничении не содержит положения о его прекращении, передает «Европейская правда».

"Существует распространенная практика, что подобные договоры о делимитации применяются бессрочно. Мы полагаем, что Россия будет придерживаться этого принципа", – отметила она и добавила, что у РФ и Норвегии есть общий интерес в сохранении договоренности.

Переговоры о разграничении континентального шельфа Баренцева моря между Норвегией и РФ велись еще с 1970 года. Норвегия выступала за проведение линии разграничения по центру, тогда как СССР – за проведение линии прямо в сторону Северного полюса. Разница в территории составляет 176 тысяч квадратных километров.

В конце концов, в 2010 году стороны подписали договор, в котором граница проводилась по компромиссному принципу между "норвежским" и "советским" предложениями.

Напомним, на прошлой неделе власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.