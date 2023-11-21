Чехия предлагает ЕС ограничить поездки российских дипломатов

Страны-члены ЕС обсуждают, стоит ли ограничивать поездки российских дипломатов после того, как Чехия пожаловалась, что потенциальные шпионы избегают мониторинга в Шенгенской зоне, где нет пограничных проверок. Об этом сообщило издание Financial Times.

С момента начала войны в Украине правительства стран ЕС выслали сотни российских дипломатов, утверждая, что они на самом деле были агентами разведки.

Но страны все еще выдают визы дипломатам РФ, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право беспрепятственно передвигаться 24 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцарией, Норвегией и Исландией.

На прошлой неделе Прага распространила документ с идеями по предотвращению этого в рамках переговоров о 12-м пакете санкций ЕС против Москвы. Пакет еще должны утвердить страны-члены.

В прошлом году Чехия выслала более 70 россиян в связи с войной РФ в Украине и вероятной причастностью России к нападению на склад боеприпасов в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Теперь Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые делают возможным путешествия только в пределах страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.

Чехия также хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать.

Особый вопрос, поднятый Прагой, касается должностных лиц, которые получают австрийские визы для работы в учреждениях ООН в Вене, а затем могут путешествовать в Чехию или другие страны.

"На чешскую территорию прибывают агенты (российской военной разведки) ГРУ и других служб. В Шенгенской зоне очень сложно это контролировать", – сказал один из дипломатов ЕС.

Эти обсуждения все еще находятся на ранних стадиях. Связанные с ними сложные юридические вопросы означают, что любые изменения вряд ли будут включены в пакет, который сейчас обсуждают.

Ранее СМИ сообщали, что Вена превратилась в "шпионскую столицу" Европы из-за особенностей местного законодательства и большого штата тамошнего посольства РФ.