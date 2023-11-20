Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету

Франция в субботу объявила об успешном запуске стратегической баллистической ракеты М51, следует из сообщения минобороны страны.

"Сегодня вечером (18 ноября) состоялся успешный испытательный запуск ракеты М51 без ядерного боезаряда с пусковой установки ракетного испытательного центра в Бискарросси", – говорится в сообщении.

По словам ведомства, цель этого запуска – защита жизненно важных интересов Франции при любых обстоятельствах.

В то же время министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что эта разработка поддерживает надежность сил ядерного сдерживания страны и демонстрирует совершенство ее системы запуска.

Ранее Франция провела первое испытание прототипа гиперзвукового боевого блока VMaX, что является частью усилий страны по созданию современных систем противовоздушной обороны.