В следующем году Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей

Американская Amazon.com Inc. разрешит продажу автомобилей в США на своей платформе электронной торговли в следующем году, говорится в сообщении компании. Машины южнокорейской компании Hyundai станут первыми, доступными для покупки.

Клиенты смогут покупать новые автомобили, доступные в ближайших к ним дилерских центрах, на сайте Amazon, а затем оформлять заказ онлайн, используя предпочтительные варианты оплаты, в том числе за счет кредитных средств. После этого машина либо будет доставлена покупателю, либо он сможет забрать ее сам в дилерском центре.

Новость об онлайн-продажах автомобилей вызвала падение цен на бумаги компаний Carvana Co. и CarMax Inc., которые специализируются на продажах подержанных машин через интернет, более чем на 5%.