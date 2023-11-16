Румыния готова поставлять азербайджанский газ в Молдову при необходимости

В правительстве Румынии заявили о готовности поставлять газ из Азербайджана в Молдову и другие страны региона в холодное время года. Об этом сообщает Azernews.

"Если у нас будут особые запросы от Молдовы или других государств региона, мы готовы активировать опцию с Азербайджаном, которую Румыния обеспечила весной прошлого года, и благодаря которой у нас есть доступ к 1 миллиарду кубометров газа", - заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдуя.

Если этого объема будет недостаточно, есть возможность импортировать сжиженный газ по маршрутам Греция – Болгария – Румыния или Турция – Болгария – Румыния.

До 2021 года Молдова покупала газ только у Газпрома. Теперь поставки обеспечивает государственная компания Energocom, которая закупает его на рынке – на Румынской товарной бирже и через прямые контракты с компаниями из Польши, Румынии и Болгарии.

Правительство Молдовы поручило Energocom закупить и хранить не менее 450 миллионов кубометров газа в Румынии и Украине для прохождения отопительного сезона. Еще в начале октября компания приобрела более 500 млн кубометров и продолжила закупки, чтобы полностью покрыть потребление Молдовы в холодное время года.

Всего в год Молдова потребляет около 1,3 миллиарда кубометров газа.