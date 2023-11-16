Литва расширила запрет на транзит грузов двойного назначения

Литва расширила список товаров двойного назначения, которые запрещается провозить через ее территорию в третьи страны, сообщила пресс-служба правительства Литвы.

"В список товаров, транзит которых через Литву запрещен, дополнительно включены центры механической обработки, токарные, сверлильные, фрезерные и некоторые другие группы станков, оптические и полупроводниковые носители, гальванические элементы и батареи на основе диоксида марганца, лития, грузовые автотранспортные средства, барометры", - говорится в сообщении.

По мнению литовских экспертов, эта продукция может быть использована в военном производстве. "Такие грузы экспортируются в страны Центральной Азии, откуда переправляются в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении.