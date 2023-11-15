Последнее обновление: 15.11.2023 17:02

НАТО обновит самолеты дальнего радиолокационного слежения

Категории: НАТО Оружие

НАТО утвердило контракт на замену флота своих самолетов дальнего радиолокационного слежения (AWACS), поскольку имеющийся парк воздушных судов Альянса приближается к завершению своего срока эксплуатации.

Производство шести новых самолетов Boeing E-7A Wedgetail должно начаться в ближайшие годы, а первые самолеты будут готовы к выполнению боевых задач до 2031 года.

В НАТО назвали эту сделку одной из крупнейших военных закупок в истории Альянса.

"Объединив ресурсы, члены Альянса могут совместно покупать и эксплуатировать важные средства, приобретение которых отдельными странами было бы слишком дорогим. Эти инвестиции в самые современные технологии демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества в то время, когда мы продолжаем адаптироваться к более нестабильному миру", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

E-7 Wedgetail оснащен мощным радаром, он может обнаруживать вражеские самолеты, ракеты и корабли на больших расстояниях и может направлять истребители НАТО к их целям.

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