Последнее обновление: 14.11.2023 13:07

В Беларуси перевозчиков пассажиров обяжут предоставлять госорганам данные о заказах

Категории: Беларусь Uber

Проект указа, подготовленный «с целью наведения порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров», предусматривает создание реестра перевозчиков и обязанность перевозчиков предоставлять госорганам данные о заказах.

"Предусмотрено создание государственного реестра перевозок пассажиров, в который будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях и автомобилях такси), водителях и диспетчерах. Это законченный перечень", - сообщил вице-премьер Анатолий Сивак на совещании у Лукашенко.

«…будет также предусмотрена обязанность для субъектов предоставлять государственным органам доступ к информации о выполненных заказах. А сами заказы на перевозки можно будет передавать только тем перевозчикам, сведения о которых будут внесены в реестр», - говорится в сообщении по итогам совещания.

Для уменьшения импорта услуг, снижения риска утечки персональных данных граждан проектом указа установлено право иностранных компаний оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (диспетчера такси) только в случае создания ими на территории Беларуси юридического лица. Они также будут обязаны использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси.

«В целях повышения уровня безопасности для перевозчиков планируется установить обязанность видеофиксации выполнения перевозок пассажиров», - также сказано в сообщении.



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