Парламент Болгарии одобрил покупку у США боевых машин Stryker

Парламент Болгарии в четверг, 9 ноября, одобрил проект сметы на приобретение боевых машин Stryker в США. Об этом сообщает БНР.

Речь идет о 183 машинах Stryker и 15 вспомогательных грузовиках общей стоимостью 2,5 млрд левов (около 1,3 млрд долларов).

Поставки должны начаться в конце 2025 года и завершиться в начале 2028 года.

"У нас есть шанс сделать очень серьезный значительный шаг к модернизации болгарской армии", – заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

Принятию предшествовали ожесточенные дебаты, во время которых представители оппозиции требовали отставки Тагарева и называли боевые машины устаревшими. Также они считают слишком высокой сумму сделки.

Напомним, в сентябре болгарское правительство одобрило закупку боевых машин Stryker американского производства.

Перед этим стало известно, что в Болгарии до 2025 года будет построена военная база для размещения многонациональной боевой группы НАТО стоимостью более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов).