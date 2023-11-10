В Беларуси продажи новых авто в октябре выросли на 16,6%

Продажи новых автомобилей в Беларуси в октябре 2023 года составили 2,4 тыс. авто и выросли на 16,6% по сравнению с сентябрем.

К октябрю 2022 года рост продаж составил 486,0%, говорится в сообщении Белорусской автомобильной ассоциации.

«Лидером продолжает оставаться бренд Geely с количественным показателем октября в 1,6 тыс. реализованных авто (66,7% доли рынка)», - сказано в сообщении.

В БАА отмечают «трансформацию» рынка авто в пользу «автомобилей из Поднебесной».

«…премиальный бренд Voyah уже за 4 месяца продаж вышел на первое место в сегменте электромобилей, продав 154 единицы. Марка FAW Bestune, появившаяся на рынке в апреле, за 7 месяцев продала 129 авто. Стартовавшие в августе продажи Jetour достигли за 3 месяца 105 единиц. Марка Aeolus (дочерний бренд компании Dongfeng Motors), начав старт продаж с октября, успела продать 50 автомобилей», - свидетельствует статистика БАА.