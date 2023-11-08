Грузии предложили статус кандидата в ЕС с условиями

Европейская комиссия поддержала предоставление Грузии статуса кандидата на членство при выполнении Тбилиси ряда шагов. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата с условиями проведения реформ для перехода к следующему шагу.
"Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата с той точки зрения, что необходимо провести некоторые реформы", – заявила фон дер Ляйен.
"Грузия должна получить статус кандидата, потому что шаги действительно были предприняты. Поздравляю", – добавила она.
Согласно отчету, Еврокомиссия предложила Грузии реализовать 9 приоритетов:
борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях;
необходимость соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС;
преодоление политической поляризации;
проведение честных выборов, особенно в контексте парламентских выборов 2024 года;
повышение институциональной независимости – вместе с ЦИК в список попадают Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций;
судебная реформа;
борьба с коррупцией;
деолигархизация;
защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.
В прошлом году Европейский совет отказался предоставлять Грузии статус кандидата на членство в ЕС, ограничившись признанием европейской перспективы.
Напомним, в Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности в вопросе санкций.