Премьер-министр Армении попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что попросил ряд должностных лиц покинуть свои посты.

"Принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил, что не может отрицать заслуги "упомянутых партнеров в развитии государственности".

"Благодарю всех за вклад и понимание моей просьбы", - написал Пашинян.

Утром в понедельник сообщалось об отставке председателя Высшего судебного совета Армении Карена Андреасяна и председателя Антикоррупционного комитета страны Сасуна Хачатряна.

С вечера воскресенья армянские СМИ со ссылкой на источники передавали об отставке ряда должностных лиц. По их информации, заявления об увольнении написали министр внутренних дел Армении Ваге Казарян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, председатель комитета государственных доходов страны Рустам Бадасян, глава Следственного комитета республики Аргишти Кярамян.

Между тем пока председатель Высшего судебного совета Карен Андреасян публично подтвердил свою отставку. Официального подтверждения остальных кадровых решений пока не последовало.