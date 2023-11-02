Польские перевозчики отложили начало блокады границы с Украиной

Польские перевозчики заявляют, что переносят начало блокады движения грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне", с 3 на 6 ноября.

Об этом агентству "Укринформ" заявил соорганизатор блокады, организатор протеста вблизи пункта пропуска "Краковец – Корчова" Томаш Борковский.

По его словам, блокада начинается с 13:00 по киевскому времени 6 ноября. Он добавил, что польские перевозчики официально зарегистрировали протест в местных органах власти до 3 января 2024 года.

Представитель Бещадского отдела Пограничной службы Польши Петр Закеляж подтвердил, что забастовка польских перевозчиков должна начаться 6 ноября.

Борковский отметил, что протестующие будут блокировать проезд грузовых автомобилей, тогда как гуманитарную и военную помощь для Украины будут пропускать.

"Мы хотели бы вообще не организовывали эту блокаду. Если будут выполнены наши требования, то мы не будем протестовать. Однако по состоянию на сегодня не видно, что с нами кто-то хочет разговаривать", – заявил он, добавив, что организаторы направили свои требования, в частности, Министерству инфраструктуры Польши.

Соорганизатор блокады указал среди главных требование возобновить со стороны Польши практики разрешений для украинских перевозчиков, уточнив, что необязательно их должно быть столько же, как до полномасштабной войны, а именно – до 200 тысяч разрешений в год на грузоперевозки.

Также он назвал требование исключить польские грузовые автомобили из Е-очереди для пустых автомобилей, которые возвращаются из Украины в Польшу, отметив, что сейчас те ждут выезда из Украины по 10-12 дней.

Как сообщалось, польские протестующие заявляют о готовности держать блокаду до двух месяцев.