Турция ужесточает регулирование криптоактивов с целью выйти из "серого списка" FATF

Турция готовит новое законодательство в отношении криптоактивов, чтобы убедить международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить ее из "серого списка" стран. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что FATF в 2021 году понизила рейтинг Турции до так называемого серого списка стран, которые не принимают достаточных мер для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что отчет FATF признал Турцию полностью соответствующей всем, кроме одного, из 40 стандартов надзорного органа.

"Единственным оставшимся вопросом в рамках технического соответствия является работа, связанная с криптоактивами. Мы подадим законопроект о криптоактивах в парламент как можно быстрее. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке, если не будет других политических соображений", - сказал Симсек.

Между тем Симсек не предоставил никаких других подробностей о запланированных законодательных изменениях.