Tesla стремится производить 200 тысяч Cybertruck в год

Американский производитель электроавтомобилей Tesla стремится производить 200 тысяч единиц своего электрического пикапа Cybertruck в год. Об этом заявил главный исполнительный директор Илон Маск.

Ранее компания заявляла, что Tesla способна производить более 125 тыс. ybertruck в год, а Маск добавил, что в 2025 году это возможно увеличить до 250 тыс. рублей, передает Reuters.

Поставки пикапа начнутся 30 ноября, спустя почти четыре года после того, как Маск представил его на западе в Лос-Анджелесе.

В подкасте "Опыт Джо Рогана" Маск повторил, как трудно было создать Cybertruck.

"Мы стремимся производить около 200 тыс в год в точке производства... возможно, немного больше, но я просто не могу подчеркнуть, что производство гораздо сложнее, чем первоначальный дизайн", - сказал Маск о футуристическом виде Cybertruck.

Ранее Илон Маск предупредил о сложностях с наращиванием производства долгожданного электропикапа Cybertruck и объявил, что поставки начнутся 30 ноября.