США известно о расстрелах российских солдат, отказывающихся исполнять приказы

Соединенные Штаты располагают информацией, что в российской армии практикуются расстрелы военнослужащих, которые не выполняют приказы, связанные с войной в Украине, сообщил в четверг вечером представитель Белого дома.

«У нас есть сведения, что российские войска действительно подвергают казни солдат, которые отказываются подчиняться приказам, – заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. – Мы также располагаем информацией, что российские командиры угрожают расстрелом целым подразделениям, если те пытаются отступить под огнем украинской артиллерии».

Кирби не стал углубляться в подробности того, на чем основывается эта информация и о каких именно подразделениях или участках фронта идет речь, а также насколько распространена подобная практика в российских войсках, передает BBC.

Днем ранее украинские официальные лица сообщали, что российские войска продолжают попытки наступления на востоке Украины в попытке взять штурмом Авдеевку, не считаясь с тяжелыми потерями. Как сообщала ранее военная разведка Великобритании, с начала наступательной операции в районе Авдеевки темпы потери живой силы в российских войсках выросли на 90%.

По словам Джона Кирби, российские мобилизованные недостаточно обучены, плохо оснащены и не готовы к ведению боевых действий. Российская армия применяет тактику «живых волн», бросая раз за разом отряды неподготовленных солдат на укрепленные позиции ВСУ.

Угрозы расстрела российских военнослужащих представитель Белого дома охарактеризовал как варварство.

"Думаю, это симптом того, как слабо российское военное командование представляет себе, что оно делает, и насколько скверно они управляются с этим, с военной точки зрения", - сказал Кирби.