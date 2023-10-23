Toyota может освоить производство электромобильных аккумуляторов нового поколения

Японская Toyota может вскоре освоить массовый выпуск твердотельных аккумуляторов для электромобилей, пишет Financial Times со ссылкой на инженера компании.

"Если говорить о скорости сборки, осталось еще чуть-чуть. Нарастим объемы и посмотрим на качество", - заявил инженер в ответ на вопрос о готовности Toyota выпускать твердотельные аккумуляторы в таких же объемах, как традиционные литий-ионные.

Отраслевые эксперты давно отмечают потенциал твердотельных аккумуляторов к кардинальной трансформации индустрии, пишет газета. Такие аккумуляторы могут решить ряд проблем, в частности, связанных со временем зарядки, емкостью и рисками возгорания.

Японская компания ожидает, что запас хода электромобилей с твердотельными аккумуляторами более чем вдвое превысит показатели ее нынешних моделей и достигнет 1,2 тыс. км, а время зарядки составит не более 10 минут.

Предполагается, что Toyota сможет наладить массовое производство твердотельных аккумуляторов к 2027 или 2028 году.