Британия планирует оснастить армию собственными гиперзвуковыми ракетами до 2030 года

Великобритания планирует до 2030 года поставить на вооружение армии гиперзвуковые ракеты собственного производства, пишет The Telegraph.

По данным издания, британское военное руководство хочет, чтобы Вооруженные силы страны имели вооружение, способное развивать скорость более 5 Махов (более 6000 км/ч), поскольку стремится догнать в этих усилиях Китай, Россию и США.

Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было спроектировано и произведено полностью в Британии. Премьер-министр Британии Риши Сунак определил этот проект как одно из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета на 75 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

Источник издания в оборонном ведомстве сообщил: "Такие передовые проекты, как этот, стали возможными только благодаря огромным новым инвестициям, которые правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации".

Планы разработки ракеты все еще находятся на ранней стадии, и пока не принято никакого решения о том, будет ли она запускаться с суши, моря или воздуха, говорится в материале.

Одним из вариантов является оружие, которое может быть установлено на истребители типа Typhoon или F-35. Рассматривается также вариант с запуском ракеты с одного из британских военных кораблей.

В Министерстве обороны отказалось подробно комментировать эти планы, ссылаясь на соображения национальной безопасности, но представитель ведомства сообщил: "Мы работаем над гиперзвуковыми технологиями для дальнейшего развития суверенных передовых возможностей Великобритании. Мы продолжаем инвестировать в наше оборудование, чтобы противостоять текущим и будущим угрозам".

Как указано, Британия готова инвестировать до миллиарда фунтов стерлингов в свой гиперзвуковой проект через оборонный консорциум в течение следующих семи лет, хотя источники сообщили, что ракеты могут быть приобретены у США, если будущий оборонный аудит обнаружит, что они нужны раньше.