Президент Молдовы обсудила с Тихановской более тесное сотрудничество

Президент Молдовы Майя Санду обсудила «более тесное сотрудничество на международной арене» со Светланой Тихановской, которая находится в Молдове по приглашению Санду.

«Я думаю, этот визит в Молдову открывает новую страницу для беларусско-молдавских отношений. Наши народы прошли через различные испытания. Теперь нас объединяют общие ценности и цели. Я рада, что у демократической Беларуси есть такой союзник, как Молдова», – заявила Тихановская, которую цитирует ее пресс-служба.

Отмечается, что Тихановская рассказала о решении демократических сил Беларуси добиваться европейской перспективы для Беларуси и высказала слова поддержки президенту Молдовы на пути в Европу.

Тихановская также провела встречу со спикером молдавского парламента Игорем Гросу и депутатами, встретилась с группой "За демократическую Беларусь" молдавского парламента.

"Во время встречи речь шла о сотрудничестве в международных парламентских организациях, противодействии российской пропаганде, а также работе с белорусской диаспорой в Молдове", – говорится в сообщении.

Молдавские депутаты также решили присоединиться к акции в поддержку белорусских политзаключенных и 12 ноября прийти к посольству Беларуси в Кишиневе с портретами политзаключенных. Спикер парламента Игорь Гросу в свою очередь подписал им открытки.

"Во время встречи была достигнута договоренность о двусторонней поддержке европейских стремлений Беларуси и Молдовы на всех международных площадках, а также о проведении белорусско-молдавской конференции по вопросам нейтралитета", – добавили в пресс-службе Тихановской.

О своем визите в Молдову лидер белорусской оппозиции объявила накануне. Она тогда сказала, что по приглашению Санду встретится с ней и примет участие в Женском форуме Молдовы.