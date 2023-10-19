Последнее обновление: 19.10.2023 16:47

Совмин Беларуси разрешил банкам осуществлять экспортное финансирование в юанях

Совмин Беларуси постановлением №691 от 17 октября 2023 года разрешил банкам предоставлять экспортное финансирование в китайских юанях.

«… экспортные кредиты … предоставляются в белорусских, российских рублях, китайских юанях банками, Банком развития», - говорится в документе.

Процентная ставка по кредитам в китайских юанях должна быть не ниже ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (1-year LPR), установленной Народным банком Китая.

Банки также смогут предоставлять в китайских юанях финансирование под уступку денежного требования.

Рамез вознаграждения в юанях установлен как одна триста шестидесятая часть от ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (1-year LPR), установленной Народным банком Китая за каждый день со дня финансирования фактором кредитора до дня платежа включительно.

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