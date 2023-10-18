Беларусь хочет ограничить импорт ДСП и ДВП

Белорусские власти намерены ограничить импорт древесностружечных и древесноволокнистых плит с помощью нетарифного регулирования.

Проект соответствующего постановления Совмина РБ вынесен на общественное обсуждение.

Проект предусматривает временное ограничение импорта древесностружечных и древесноволокнистых плит, многослойных бумаги и картона со всеми белеными слоями, сроком на 6 месяцев путем лицензирования поставок.

Утверждается, что ограничение вводится «с целью поддержки белорусского производителя, … увеличения выпуска импортозамещающей продукции, уменьшения притока импортной продукции».