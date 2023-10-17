Последнее обновление: 17.10.2023 16:20

Беларусь и Венесуэла вроде как договорились о перезапуске экономических проектов

Беларусь и Венесуэла перезапустят отношения в сферах экономики и промышленности, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи с Лукашенко.

"Мы провели очень плодотворный визит в Беларусь… мы договорились осуществить перезапуск наших двусторонних отношений в торгово-экономической, промышленной сферах. И это мы намерены сделать в ближайшее время", - заявил Пинто (цитата БелТА).

"В качестве первого шага, как мы анонсировали, в Минске состоится очередное заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно запланировано на 28-29 ноября. В этом заседании примут участие министры, министерства обеих стран, руководители предприятий. И в рамках мероприятия мы конкретно проговорим состояние дел и направления, по которым будем двигаться дальше", - добавил венесуэльский чиновник.



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