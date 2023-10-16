Продукция в Армении будет приравнена с выпускаемой в Европе на уровне правовых стандартов

17 октября в Ереване стартует заседание торгового комитета Армения-ЕС, на котором будет предложено 7 изменений по сближению национальных законодательств. Об этом сообщил замминистра экономики Армении Рафаэль Геворкян.

"Это означает, что производимая в Армении продукция по своему качеству на уровне правовых стандартов будет приравнена с производимой в Европе. Следовательно, те сертификаты, которые будут получать производители в Армении, по своему содержанию будут близки к европейским сертификатам", - сказал Рафаэль Геворкян, которого цитирует АРКА.

Министр также отметил, что еще предстоит пройти процедуру взаимного признания сертификатов.

"Однако этим шагом мы приблизимся к устранению некоторых технических препятствий, которые на данный момент имеются", - сказал Геворкян.