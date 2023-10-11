Экспорт новых электромобилей из Китая резко растет

В сентябре 2023 года экспорт новых электромобилей из Китая вырос более чем вдвое, поскольку растущее влияние страны на мировом автомобильном рынке находится под давлением Европы и США. Об этом пишет Bloomberg.

В сентябре китайские автопроизводители отправили за границу 91 тыс. экологически чистых автомобилей, в том числе электрические и гибридные, что на 107% больше, чем годом ранее, показали данные Ассоциации легковых автомобилей.

Американский Tesla Inc. заняла первое место, отправив на зарубежные рынки с ее завода в Шанхае 30,5 тыс. авто, одновременно поставив 43,5 тыс. автомобилей местным клиентам.

Данные свидетельствуют, что большая часть остальных авто была обеспечена местными автопроизводителями, такими как BYD Co. и Shanghai Automotive Industry Corp. Поставки более чистых автомобилей составили 25,4% от общего экспорта легковых автомобилей.

Ранее Bloomberg сообщал, что в прошлом месяце Европейская комиссия объявила о расследовании субсидий, предоставленных китайским правительством промышленности электромобилей, заявив, что эта поддержка искажает рынок. Этот шаг может привести к тарифам, близким к уровню 27,5%, уже введенным США на китайские электромобили.

Общие розничные продажи автомобилей с новым энергопотреблением в Китае выросли на 22,1% по сравнению с годом ранее до 746 тыс. единиц в сентябре. Несмотря на достижение рекорда, годовой рост замедляется. Общая розничная продажа легковых автомобилей увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом до 2,02 миллиона единиц.

Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей.

Но если это приведет к взаимным тарифам, три немецких производителя авто премиум-класса рискуют понести большие потери.

Комиссар Европейского Союза по торговле заявил, что наплыв электромобилей из Китая влияет на решение по отсрочке введения пошлин на электромобили, поставляемые между ЕС и Великобританией.