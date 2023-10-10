Украина в 2024 году потратит на оборону свыше 21% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому предусмотренные в бюджете на 2024 год расходы на безопасность и оборону составят не менее 21,6% ВВП.

Согласно решению СНБО, Кабмину поручено "предусмотреть при доработке проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 21,6 процента валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 1 692 613 млн гривен", следует из подписанного Зеленским указа.

Кабмин должен "принять в 2024 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины" по ряду приоритетных направлений, некоторые из которых в документе указаны с пометкой "для служебного пользования".

Среди открытых в указе пунктов значатся: усиление способностей и удовлетворение первоочередных потребностей сил безопасности и обороны Украины в вооружении, военной и специальной технике, ракетах и боеприпасах путем их закупки, ремонта, восстановления и модернизации; надлежащее содержание личного состава сил безопасности и обороны Украины; реализация социальных гарантий; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью; усовершенствование системы охраны и повышение уровня защиты государственной границы Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности; разминирование территории Украины.

Правительству поручено также принять меры по обеспечению "своевременного и в полном объеме финансирования в 2024 году для Министерства обороны Украины, других органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских".