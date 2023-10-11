Последнее обновление: 11.10.2023 16:03

Volvo отключила фирменное приложение для водителей и сервисов в РФ

Пользователи автомобилей Volvo в РФ столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, отвечающего за диагностику авто и удаленное управление. Об этом сообщает BFM.

Эта ситуация возникла после отключения европейской компанией сервиса Volvo Vida для российских дилеров в сентябре. С тех пор некоторые функции приложения Volvo On Call также перестали работать для пользователей, включая удаленный запуск автомобиля и управление климат-контролем.

Сейчас водителям приходится обращаться в сервисные центры для решения вопросов, которые раньше можно было легко решить через приложение.

Сервисные центры уже начали давать советы владельцам Volvo, рекомендуя не терять физические ключи, поскольку перепрограммировать их без работающего приложения будет сложнее.



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