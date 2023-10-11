Volkswagen построит в Польше первый завод по производству автомобильных аккумуляторов

Дочерняя компания Volkswagen — PowerCo — и бельгийская Umicore выбрали польский город Ныса местом для строительства своего первого завода по производству автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Польское правительство вложит в проект 350 млн евро.

Строительством будет заниматься созданная PowerCo и Umicore в декабре 2021 года совместная компания Ionway, стоимостью $2,9 млрд.

Строительные работы начнутся, как только будет завершена процедура получения разрешений.

На новом заводе будет работать 900 человек.

PowerCo остановила свой выбор на Польше благодаря ее стратегически выгодному месторасположению, наличию квалифицированной рабочей силы и доступу к возобновляемым источникам энергии для производства.

"Наш первый завод поможет Power Co стать глобальным игроком на рынке аккумуляторов", — прокомментировал Томас Шмалл, член правления Volkswagen AG и председатель наблюдательного совета PowerCo.

PowerCo намерена построить еще три завода по производству аккумуляторов: в Зальцгиттере (Германия), Валенсии (Испания) и Сент-Томасе (Канада).