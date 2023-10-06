Украина входит в зиму с ослабленной энергетической системой

Украину зимой могут ожидать новые отключения электроэнергии на фоне непрерывных российских ракетных и беспилотных атак, которые сделали ее энергетическую систему более уязвимой, чем год назад. Об этом Reuters заявил руководитель группы по вопросам энергетики в подразделении Евросоюза по вопросам расширения Маркус Липпольд.

По его словам, много усилий ушло на то, чтобы просто восстановить в украинской энергетике то, что было разрушено, и эти усилия еще нужно продолжать.

"Смогли ли мы построить дополнительную устойчивость (энергетики)? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", – отметил он.

В июне ООН подсчитала, что энергетические мощности Украины сократились примерно вдвое по сравнению со временем до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Накануне сообщалось, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot на зимние месяцы.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании предположили, что этой зимой Россия будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году.