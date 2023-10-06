Tesla снижает цены на Model 3 и Model Y

Производитель электромобилей Tesla снизил цены на относительно бюджетные Model 3 и Model Y в США. Такая информация размещена на сайте компании.

Стоимость заднеприводной версии седана Model 3 понижена до $38,990 тыс. с $40,240 тыс., версии с увеличенным запасом хода (Long Range) - до $45,990 тыс. с $47,240 тыс., продвинутой Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью - до $50,990 тыс. с $53,240 тыс.

Кроссовер Model Y Long Range подешевел до $48,490 тыс. с $50,490 тыс., Model Y Performance - до $52,490 тыс. с $54,490 тыс.

Tesla в этом году уже несколько раз снижала цены на свои электромобили для американских потребителей. Например, в апреле стоимость премиальных седанов Model S и кроссоверов Model X была уменьшена на $5 тыс.