Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

Грузия обеспокоена заявлениями о размещении флота РФ в непризнанной Абхазии

МИД Грузии отреагировал на заявления самопровозглашенного лидера непризнанной Абхазии Аслана Бжании, согласно которым Россия планирует разместить на абхазской территории свою военно-морскую базу.

"Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включения неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", – говорится в заявлении МИД Грузии.

В министерстве назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

"Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем Российскую Федерацию уважать свои международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС, и прекратить незаконную оккупацию неделимых регионов Грузии", – говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия подписала с Абхазией соглашение о новом пункте постоянного базирования военно-морского флота в Очамчирском районе.

Как сообщил глава самопровозглашенной республики Аслан Бжания, уже 30 сентября в абхазский порт зашел малый ракетный корабль ВМФ РФ.

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