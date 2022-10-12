Грузия отрицает причастность к взрыву на Крымском мосту

Министр внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в среду опроверг утверждение России о якобы причастности грузинских граждан к взрыву на Крымском мосту на прошлой неделе.

По словам Дарахвелидзе, Грузия не имеет никакого отношения к этому вопросу, сообщает "Грузия Online".

"Транзитные и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии, никаких подозрительных фактов зафиксировано не было", - заявил глава грузинского МВД.

ФСБ России заявила, что в подготовке взрыва на Крымском мосту участвовали граждане Грузии.