Rheinmetall передаст Украине автоматизированные системы разведки

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил контракт на поставку в Украину автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Об этом Rheinmetall сообщил на своем сайте.

Немецкий концерн сказал, что оборудование предоставляется по заказу правительства Германии и изготовляется в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel. Он не привел точную сумму заказа, но отметил, что это двузначная цифра в миллионах евро.

SurveilSpire – это система защиты от дронов, предназначенная для разведки и уничтожения вражеских беспилотников. В ее состав входят мобильные башни наблюдения с камерами дневного и ночного видения, мини-дроны с автопилотом и система управления и контроля.

В сообщении говорится, что поставки, в которые также включены транспортные средства, уже начались.

Ранее Rheinmetall получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.